Помпео прибув до Саудівської Аравії для переговорів щодо зникнення журналіста

Держсекретар США Майк Помпео прибув до Саудівської Аравії для переговорів з королем Салманом з приводу зникнення і ймовірного вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Державний секретар США Майк Помпео прибув у Ер-Ріяд у вівторок, щоб обговорити зникнення саудівського журналіста Джамала Хашоггі з королем та наслідним принцем", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після цього Помпео поїде до Туреччини, де журналіста Джамала Хашоггі бачили востаннє два тижні тому, коли він зайшов у консульство Саудівської Аравії і зник. Турецькі представники вважають, що журналіста убили саудівські агенти, і в пресу потрапили повідомлення про існування звукових та відеозаписів того, як Хашоггі загинув.

Саудівська Аравія досі категорично відкидала можливість вбивства у стінах її консульства, але у понеділок президент Дональд Трамп після телефонної розмови з королем Салманом натякнув на можливі свавільні дії, що призвели до загибелі.

У понеділок телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що влада Саудівської Аравії почала готуватися до офіційного визнання мертвим журналіста Джамаля Хашкаджі.

Також повідомлялося, що турецькі правоохоронці обшукали консульство Саудівської Аравії у зв'язку з підозрою у вбивстві опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі. Слідчі взяли зразки, в тому числі грунту із саду консульства.

Крім того, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що вважає за необхідне зняти дипломатичну недоторканність з будівлі консульства Саудівської Аравії в Стамбулі для проведення розслідування зникнення саудівського журналіста .

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі приїхав до консульства о 13 годині 2 жовтня для отримання документів, після чого він звідти більше не виходив. Він був колумністом американського видання Washington Post, на сторінках якого неодноразово розміщував критичні публікації на адресу нинішнього керівництва Саудівської Аравії.