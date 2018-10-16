Президент України Петро Порошенко доручив з 1 листопада розпочати забезпечувати солдат гуртожитками або компенсовувати гроші за житло. Про це він заявив під час робочої поїздки до Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області.

"(Дав доручення, - ред.) розібратися і не пізніше, ніж з 1 листопада забезпечити комфортабельними гуртожитками, бо казармою у мене язик не повертається це назвати, що зараз вводяться в експлуатацію, або дати гроші-компенсацію на оренду житла… і взагалі реформувати систему забезпечення житлом військовослужбовців для того, щоб вони були захищені", - сказав він.

Також Порошенко нагадав про намір значно підняти грошове забезпечення українських солдат з наступного року.

"Дано доручення від 37% підняти грошове забезпечення. І якщо солдат буде отримувати не менше 10 тис. грн, а на фронті на першій лінії не менше 21 тис. грн – я думаю, що це вже той рівень, який точно говорить про те, які пріоритети є у держави", - сказав президент.

Окрім того, Порошенко доручив Кабінету міністрів передбачити у держбюджеті на 2019 рік гроші для військових, у яких пенсія менше прожиткового мінімуму.

"Я твердо переконаний, що нам треба зараз дати відповідне доручення уряду при формуванні бюджету, щоб тим, хто отримує пенсії менше прожиткового мінімуму, було компенсовано з бюджету для того, щоб вони мали можливість отримувати те, що забезпечує їх нормальне життя", - сказав президент.

Нагадаємо, навесні Порошенко поставив завдання ввести в експлуатацію першу чергу військового містечка нового зразка на полігоні "Широкий лан" (Миколаївська обл.) нинішньої осені.