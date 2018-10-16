Порошенко на Львівщині ознайомився з ходом навчань територіальної оборони

В рамках робочої поїздки до Львівської області Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко та Міністр оборони України Степан Полторак взяли участь у заходах до Дня бійця територіальної оборони, які відбулися у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

Про це повідомляє прес-служба Президента на офіційному сайті.

Глава держави оглянув навчальні місця з підготовки підрозділів територіальної оборони, зокрема особового складу 64-го батальйону територіальної оборони 103-ї окремої бригади територіальної оборони Львівської області.

«В ці непрості часи ви приходите добровільно на стрілецький день, за власним бажанням», — звернувся Глава держави до учасників навчань.

«Ви є яскравим прикладом того, яке ставлення до професії захисника Вітчизни», — додав Петро Порошенко.

На початку ознайомлення, Президент заслухав доповідь щодо порядку проведення занять та підготовки підрозділів територіальної оборони.

Серед навчальних місць Президент ознайомився з підготовкою підрозділів забезпечення зв’язком. Глава держави також ознайомився із навчанням інженерно-саперного підрозділу. Зокрема, були продемонстровані навички бійців територіальної оборони у робота із саморобними вибуховими пристроями, мінна безпека, розвідка місцевості та знищення інженерних боєприпасів.

Президент також ознайомився із психологічною підготовкою бійців. Під час демонстрації відпрацьовувалися такі питання як порядок переміщення по полю бою в складних умовах, порядок переміщення по полю бою, надання першої медичної допомоги в червоній та жовтих зонах.

Також під час навчань відпрацьовувалися порядок дій особового складу на стаціонарному блок-пості, порядок дій особового складу при захопленні будівель, заняття оборони на широкому фронті, під час прикриття державного кордону, а також переміщення на полі бою за допомогою системи імітації реального бою.

Починаючи з 2016 року в Сухопутних військах Збройних Сил України започатковано та впроваджено заходи підготовки військовозобов’язаних, приписаних до військових частин — підрозділів територіальної оборони на добровільній безоплатній основі в ході проведення «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня».

Впродовж 2017 року в рамках проведення «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня» підготовлено понад 78 000 військовозобов’язаних.

Для популяризації питань територіальної оборони в Україні, залучення до її проведення патріотично налаштованого населення та спрямування громадських об’єднань в інтересах підготовки територіальної оборони держави, щороку, у першу суботу жовтня під керівництвом місцевих органів виконавчої влади проводиться «День бійця територіальної оборони».