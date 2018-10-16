Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського Патріарха

Президент Петро Порошенко провів зустріч із екзархами Вселенського патріархату.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

Це перша зустріч Глави держави з екзархами після оголошення рішення Синоду Вселенського патріархату про надання автокефалії Українській православній церкві.

“З подачі Кремля залежне від нього російське церковне начальство заявило про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольським Патріархатом. Така реакція духовної і світської влади РФ на прагнення українців і рішення Вселенського Патріархату означає, ми на правильному шляху”, - зазначив Порошенко.

Зустріч наживо транслювали на офіційній сторінці Президента у Facebook.