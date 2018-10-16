Прем'єр Вірменії подав у відставку

У вівторок, 16 жовтня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про свою відставк.

Про це повідомляє News.am.

Раніше Пашинян заявив, що оголосить про свою відставку в найближчі дні для підготовки до проведення дострокових виборів в грудні.

Нагадаємо, 2 жовтня парламент Вірменії ухвалив скандальний законопроект, що дозволяє заблокувати розпуск вищого законодавчого органу країни. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Нікол Пашинян закликав жителів Вірменії вийти на загальнонаціональний мітинг.

Люди перекрили входи до парламенту, і депутати не могли вийти з будівлі Національних зборів, а після протестувальники увірвалися на територію парламенту.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що подасть у відставку, щоб були призначені дострокові парламентські вибори.