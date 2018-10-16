Президент ПА НАТО заявила, що Альянс потребує України

Сьогодні не тільки Україна потребує НАТО, але й сам Альянс потребує України.

Про це заявила президент Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене, пише "Урядовий портал".

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з президентом Парламентської асамблеї НАТО у Києві.

Сторони обговорили роль уряду України в підготовці та проведенні весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у 2020 році, яка вперше буде проведена у Києві.

"Ми високо цінуємо готовність України провести весняну сесію Парламентської асамблеї НАТО у 2020 році. Переконана, що все відбудеться на найвищому рівні. Сьогодні не тільки Україна потребує НАТО, але й сам Альянс потребує України", - зазначила Юкнявічене.

"Україна спільно з Альянсом працюватиме задля відновлення політичного діалогу високого рівня у форматі Комісії Україна-НАТО, який наразі заблокований угорською стороною", - йдеться у повідомленні.

"Питання двостороннього формату, на жаль, угорці використовують на багатонаціональній платформі НАТО, де основним принципом взаємодії є консенсус. Задля конструктивного діалогу з Угорщиною для України надзвичайно важлива у цьому питанні участь 28 інших членів НАТО, що, безумовно, матиме більшу вагу в конструктивному діалозі з Угорщиною щодо імплементації мовної статті Закону України "Про освіту", – зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми готові ділитися власним досвідом щодо набуття членства в Альянсі. Майже 11 років з моменту подання заявки потрібно було Литві, аби стати членом НАТО (Литва – член НАТО з 29 березня 2004 року. - Ред.)", – зазначила Юкнявічене.

Окрім того, сторони обговорили питання спільної протидії викликам та загрозам з боку Росії у контексті підготовки та проведення виборів в Україні. Зокрема, йшлося про необхідність зміцнення системи кібербезпеки та кіберзахисту України, обмін досвідом у протидії гібридним загрозам та інформаційним атакам.