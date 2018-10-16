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РФ перекидає до Азовського моря два сторожові кораблі

16 жовтня, 2018 - 18:26
ото: fleetphoto.ru

Росія посилює берегову охорону ФСБ в Азовському морі двома новими сторожовими кораблями проекту Светлячок.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

За даними видання, Росія перекидає до Азовського моря ПСКР-920 (б/н 178) Сиктивкар та ПСКР-921 Кизляр (б/н 177).

Корабель Кизляр був помічений 10 жовтня у Чебоксарському водосховищі неподалік Нижнього Новгороду за переходом з Архангельську. Наступного дня, 11 жовтня, за цим же маршрутом почав здійснювати перехід Сиктивкар.

Очікується, що кораблі прибудуть до Азовського моря після 20 жовтня.

Джерело: День

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