США ліквідували 60 ісламістів Аш-Шабаб

У результаті нещодавнього удару американської авіації в Сомалі було вбито близько 60 сомалійських ісламістів з угруповання Аш-Шабаб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американських військових.

Зазначається, що авіаудар по позиціях бойовиків біля населеного пункту Харардері було завдано минулого тижня.

Це найбільший авіаналіт проти угруповання Аш-Шабаб за останній рік. У листопаді 2017 року понад 100 бойовиків Аш-Шабаб були ліквідовані під час повітряного удару США.

Базоване в Сомалі радикальне ісламістське угруповання Аш-Шабаб має тісні зв'язки з терористичною організацією Аль-Каїда, і веде збройну боротьбу проти центрального уряду країни, перешкоджаючи гуманітарній діяльності ООН.

Бойовики були витіснені з Могадішо миротворчими військами Африканського Союзу ще в 2011 році. Але вони так і залишилися потужним угрупуванням в Сомалі, здійснюючи регулярні напади, намагаючись повалити підтримуваний Заходом уряд.