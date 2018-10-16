У Чехії призначили нового главу МЗС

Міністерство закордонних справ Чехії очолить нинішній заступник глави чеського зовнішньополітичного відомства Томаш Петршічек. Про це повідомляється на сайті президента Чехії, передає ЄП.

Зазначається, що церемонія призначення Петршічека пройде у Празькому граді в 11.30.

Кандидатура Петршічка є альтернативою від соціал-демократів, оскільки президент Мілош Земан відмовився призначити на цю посаду кандидата від ČSSD Мірослава Похе через розбіжність у поглядах на питання міграції та критику жорстких дій Ізраїлю щодо палестинських протестувальників.

Зовнішньополітичним відомством тимчасово керує міністр внутрішніх справ і голова ČSSD Ян Гамачек, який і запропонував Петршічка. Петршічек раніше займав пост помічника Похе, з 2014 року працював в Європейському парламенті.