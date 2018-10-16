Політика - частина нашої реальності. Небезпека полягає в тому, що політика нерідко заявляє про себе як про єдину реальність.
Гюнтер Грасс, німецький письменник, скульптор, художник, графік, лауреат Нобелівської премії з літератури

У Чехії призначили нового главу МЗС

16 жовтня, 2018 - 11:22

Міністерство закордонних справ Чехії очолить нинішній заступник глави чеського зовнішньополітичного відомства Томаш Петршічек. Про це повідомляється  на сайті президента Чехії, передає ЄП.

Зазначається, що церемонія призначення Петршічека пройде у Празькому граді в 11.30.

Кандидатура Петршічка є альтернативою від соціал-демократів, оскільки президент Мілош Земан відмовився призначити на цю посаду кандидата від ČSSD Мірослава Похе через розбіжність у поглядах на питання міграції та критику жорстких дій Ізраїлю щодо палестинських протестувальників.

Зовнішньополітичним відомством тимчасово керує міністр внутрішніх справ і голова ČSSD Ян Гамачек, який і запропонував Петршічка. Петршічек раніше займав пост помічника Похе, з 2014 року працював в Європейському парламенті.

Більше новин

Макрон провів перестановки в уряді Франції
ОБСЄ оприлюднила список невідведеної техніки на території ОРДЛО
Могеріні: ЄС розглядає механізм введення санкцій за кібератаки
Клімкін анонсував консульські консультації з Будапештом
Рішення ЄСПЛ більше не будуть діяти на території РФ
У Німеччині потяг зіткнувся з вантажівкою, 17 постраждалих

Новини партнерів

Loading...