У Франції затримали корупціонера-втікача з України, який підробив свою смерть

Європол повідомив про затримання французькими жандармами "високопоставленого втікача" з України, який сфальшував свою смерть та розкішно жив у Франції.

Як повідомляється на сайті Європолу, чоловіка розшукують в Україні за корупцію та підозрюють у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей, передає ЄП.

Підозрюваного затримали 5 жовтня в Бургундії неподалік Діжона.

Європол каже, що в ході рейду на сході Франції було вилучено понад 4,6 млн євро у активах – включаючи замок, вантажний автомобіль та витвори мистецтва.

Ще в січні французька жандармерія почала розслідування підозрілих операцій, пов’язаних із купівлею замку за 3 мільйони євро компанією з Люксембурга, основним власником якої є громадянин України. З огляду на міжнародний аспект справи, французька влада швидко попросила про підтримку Європолу.

"Ефективна співпраця з українською та люксембурзькою владою показала, що головного підозрюваного розшукували в Україні за корупцію. Однак йому вдалося ухилитися від правосуддя, підробивши свідоцтво про смерть", - розповіли деталі справи у Європолі.

Слідство встановило, що підозрюваний не тільки живий, але й вів розкішний спосіб життя у Франції. Згодом масштаб французького розслідування різко змінився: справа перейшла від внутрішнього шахрайства до міжнародного відмивання грошей в результаті корупції.

Імені затриманого не називають. Повідомляється, що підозрюваного затримали разом із трьома спільниками.