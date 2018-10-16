У Києві стартував міжнародний тренінг під егідою Інтерполу

П’ятиденний тренувальний курс на тему «Радіологічна та ядерна безпека: попередження та реагування» розпочався вчора, 15 жовтня.

У заході беруть участь 50 представників кількох держав світу, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України на офіційному сайті.

У Києві сьогодні розпочав свою роботу тренувальний курс під егідою Генерального секретаріату Інтерполу. У тренінгу беруть участь 50 учасників. Серед них – представники правоохоронних органів Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії та Туреччини. Крім того, у заході беруть участь представники Генерального секретаріату Інтерполу та Департаменту енергетики Сполучених Штатів Америки.

Від України участь у навчальному курсі беруть представники Адміністрації Держприкордонслужби, Державної інспекції ядерного регулювання України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також Національної поліції України.

Навчальний курс має на меті ознайомити представників зацікавлених міжнародних правоохоронних органів із сучасними методиками попередження та розкриття злочинів, пов’язаних із незаконним обігом ядерних матеріалів. Крім того, йтиметься про особливості фізичного захисту об’єктів атомної інфраструктури, а також про методологію реагування на злочини, пов’язані із використанням радіоактивних та ядерних матеріалів.

Тренінг на тему «Радіологічна та ядерна безпека: попередження та реагування» триватиме до 19 жовтня.