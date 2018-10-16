У Литві завершилися багатонаціональні навчання "Кленова арка - 2018"

Завершилися багатонаціональні командно-штабні навчання "Кленова арка - 2018", які тривали протягом двох тижнів у навчальному центрі поблизу Неменчине в Литві.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на офіційній сторінці у Facebook.

"Бойова підготовка проходила за участю командування Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького, штабу батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України та штабів інших національних компонентів з Литви і Польщі під керівництвом канадських наставників. Також у штаб багатонаціональної бригади для виконання навчальних завдань були інтегровані представники Збройних сил Туреччини та Румунії"- йдеться в повідомленні.

Згідно зі сценарієм навчань, командування коаліційних сил наказало ЛітПолУкрбриг взяти під контроль певний район у вигаданій країні "Латгалія", що страждає від гібридних загроз із сусідньої країни "Торріко".

"Бригада виконала демонстраційні дії уздовж кордону з "неспокійною країною-сусідкою" і забезпечила контроль у зоні відповідальності, - зазначив начальник штабу багатонаціональної бригади полковник Михайло Маліска.

У складі міжнародних сил, ЛітПолУкрбриг взяла під контроль певний район, а батальйони приступили до виконання операції з підтримки миру і безпеки в регіоні.

"Кленова арка - 2018" є основним щорічним навчанням, яке підсумовує навчальний рік ЛитПолУкрбригу ... "Кленова арка" не була б успішною без самовідданого і відповідального підходу кожного військовослужбовця", - підсумував командир ЛитПолУкрбригу полковник Дмитро Братишко.

Маневри "Кленова арка" - це щорічні 11-денні командно-штабні навчання, в яких традиційно беруть участь військовослужбовці Литви, Польщі та України за підтримки канадських наставників. Але формат навчання цього року дещо розширено - він охопив понад 300 учасників з 8 країн: Канади, Литви, Польщі, України, Грузії, Чорногорії, Румунії та Туреччини. Македонію представляють спостерігачі.