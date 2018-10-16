У Мюнхені поліція відкрила справу через наругу над могилою Бандери

Поліція Мюнхена відкрила провадження та провела слідчі дії за фактом здійснення пропагандистом Гремом Філіпсом акту вандалізму на могилі лідера ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Мюнхені на офіційній сторінці у Facebook.

«15 жовтня Генконсульство невідкладно зв’язалося з Управлінням поліції Мюнхена з інформацією про зазначений інцидент та проханням про відповідне реагування, в результаті чого було відкрито справу та здійснено необхідні оперативно-слідчі та процесуальні дії», - вказано в повідомлені. Зазначається, що наразі триває слідство, після закінчення якого матеріали будуть передані до прокуратури, де їм нададуть належну правову оцінку. Генконсульство, як підкреслюється, перебуває в контакті з мюнхенськими правоохоронцями та тримає справу на особливому контролі.