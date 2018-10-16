У віці 65 років помер один із засновників Microsoft Пол Аллен

Американський підприємець і колишній співзасновник корпорації Microsoft Пол Аллен помер у віці 65 років.

"З глибоким жалем ми повідомляємо про смерть нашого засновника Пола Аллена, співзасновника Microsoft… Пан Аллен помер у понеділок, 15 жовтня 2018 року, від ускладнень неходжкінської лімфоми у Сіетлі", - йдеться в заяві заснованої ним компанії Vulcan Inc.

Пол Аллен познайомився з Біллом Гейтсом ще в школі і в 1975 році вони заснували компанію Microsoft. У 1983 році Аллен покинув Microsoft з-за проблем зі здоров'ям. У нього виявили лімфому Ходжкіна. У 2009 році у Аллена зафіксували інший вид онкології лімфатичної системи неходжкинскую лімфому. Рецидив цієї хвороби стався у Статі два тижні тому, від чого він помер.

Аллен також володів двома професійними спортивними командами Seattle Seahawks і NFL Portland Trail Blazers.