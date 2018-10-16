У "Жулянах" можуть обмежити польоти у нічний час через шумові навантаження

В аеропорту "Київ" не виключають обмеження польотів у нічний час доби через шумові навантаження, на які скаржаться кияни. Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав глава ради директорів міжнародного аеропорту "Київ" Денис Костржевський.

"Безумовно, шумові навантаження нині є (хоча в порівнянні з часами СРСР вони в кілька разів зменшилися), плюс – збільшилася висотність, а будинки підступили ближче до аеропорту. Це фактори, які далі стримуватимуть розвиток аеропорту", - зазначив Костржевський.

Він додав, що в далекій перспективі аеропорт буде обмежено в кількості рейсів, особливо в нічний час, але свою роботу найближчим часом не припинить.

"Можливо, буде накладено деякі обмеження на польоти в нічний час доби", - сказав топ-менеджер.

На запитання, чи ведуться консультації з цього приводу з Державіаслужбою, Костржевський зазначив, що зараз уточнюють карту шумів, яка покаже рівень шуму на різних відстанях і висотах. Ці дані буде проаналізовано на предмет можливого порушення встановлених санітарних норм.

"Якщо дослідження покаже, що десь є порушення, будемо вирішувати, яким чином його усунути або мінімізувати", - зазначив Костржевський.

Зазначимо, що 6 вересня на порталі сервісу електронних петицій Київської міськради було опубліковано петицію з вимогою заборонити нічні злети і посадки літаків в аеропорту "Київ" через шум, який негативно впливає на здоров'я людей.

Раніше повідомлялося, що в безпосередній близькості до аеропорту "Київ" ім. Сікорського ("Жуляни") можуть побудувати готель, який надаватиме недорогий нічліг пасажирам повітряної гавані.