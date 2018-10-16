Україна домовляється з НАТО щодо посилення безпеки військових складів

Україна домовляється з НАТО щодо ширшої програми допомоги для посилення безпеки військових складів, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Про це повідомляє hromadske.ua.

«Ми вже можемо використовувати наявні можливості. Це і поради НАТО стосовно дизайну, стосовно того, яким чином ми маємо будувати ці сховища. І стосовно процедури їхнього моніторингу, що є дуже важливим. Це і щодо відповідного обладнання, якого ми потребуємо», – сказав міністр.

Він наголосив, що НАТО не будуватиме Україні сховищ, проте Альянс готовий в цьому допомогти.