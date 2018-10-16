Україна і Туреччина посилять взаємодію у протидії транскордонній злочинності

МВС посилює співпрацю з Туреччиною у напрямку протидії організованій та міжнародній злочинності.

Про це у вівторок, 16 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з Генеральним директором з Безпеки Турецької Республіки Джелалом Узюнкаєм, передає прес-служба МВС України на офіційному сайті.

“Співпраця з Туреччиною залишається важливою для Міністерства внутрішніх справ. Продовжуємо та посилюємо співпрацю між нашими країнами. У центрі уваги спільна програма щодо протидії організованій та міжнародній злочинності. Важливо, що у цьому питанні ми маємо спільне бачення — лише жорсткі кроки”, — зазначив Арсен Аваков.

Під час зустрічі сторони обговорили й інші питання співробітництва у правоохоронній сфері, зокрема, продовження методичної та матеріально технічної допомоги задля розбудови Нацполіції.

Міністр внутрішніх справ також повідомив, що незабаром група українських поліцейських поїде на навчання до Турецької Республіки.