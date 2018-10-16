Українська команда здійснила унікальний перехід з Очакова до Канарських островів

Українська команда здійснила унікальний перехід через Чорне, Середземне моря до Атлантичного океану за три місяці на катамарані з українського Очакова до Канарських островів. Про це Укрінформу розповіла учасниця проекту Анна Беррі.

«Ми здійснили це! Шість тисяч кілометрів за 3 місяці! У липні 2018 року з ініціативи команди катамарана «Вдача» та за участі туристів-вітрильників з інших областей України стартував перший український похід на розбірному вітрильному катамарані з перетином басейнів Чорного і Середземного морів, а також ділянки Північної Атлантики. Похід отримав назву «Середземка 2018», - розповіла Анна.

Шлях катамарана розпочався з Очакова Миколаївської області та завершився на острові Тенеріфе (Канарські острови, Іспанія).

Капітан і керівник «Середземки 2018» - відомий мандрівник і ветеран вітрильного туризму України – Євген Коротких, розповіли організатори переходу.