В Амстердамі державний музей транслюватиме онлайн реставрацію "Нічної варти" Рембрандта

Державний музей в Амстердамі запрошує громадськість спостерігати за процесом реставрації відомої картини нідерландського художника XVII ст. Рембрандта ван Рейна «Нічна варта», яка почнеться в липні 2019 року.

Усі бажаючі зможуть подивитися на весь процес реставрації онлайн на сайті музею, або в приміщенні музею починаючи з липня 2019 року, передає hromadske.ua.

«Нічна варта — одна з найвідоміших картин у світі. Вона належить всім нам, і саме тому ми віришили провести реставрацію безпосередньо в приміщенні музею — і будь-хто, будь-де зможе стежити за цим процесом онлайн».

Тако Діббітс, головний директор Державного музею в Амстердамі.

До реставрації «Нічна варта» стане головним експонатом Державного музею в Амстердамі на виставці, присвяченій 350-річчю смерті Рембрандта 15 лютого 2019-го. Крім неї, музей виставить усю свою колекцію робіт художника, яка налічує понад 400 картин. Для реставрації полотно розташують в спеціальній скляній камері, спроектованій французьким архітектором Жаном Мішелем Вільмоттем.

Картина Рембрандта 1642 року «Виступ стрілецької роти капітана Франса Баннінга Кока і лейтенанта Віллема ван Рейтенбюрга», відома як «Нічна варта», була написана на замовлення роти капітана Франса Баннінга Кока Стрілецького товариства, загону громадянського ополчення Амстердама. Оригінальне полотно в XVIII столітті обрізали з усіх боків, аби велика картина помістилася в новому приміщенні, внаслідок чого деякі персонажі і деталі композиції зникли. З тих пір картину тричі псували вандали: вирізали шматок полотна, 10 разів вдаряли ножем і обливали сірчаною кислотою.