В УЦОЯО назвали дати пробних ЗНО-2019

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у другій половині березня 2019 року. Реєстрація на пробне ЗНО триватиме протягом січня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 16 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 23 березня. У день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета", - йдеться у повідомленні.

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального сервісу, буде оприлюднено на інформаційних сторінках: з української мови і літератури — 22 березня, з інших предметів — 29 березня.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО триватиме з 8 до 31 січня 2019 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.