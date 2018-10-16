В Угорщині набув чинності закон про заборону безхатченкам спати на вулицях

У понеділок в Угорщині набув чинності новий жорсткий закон, який забороняє безхатченкам спати на вулицях. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Закон вважає злочином спання просто неба і дозволяє поліції проганяти безхатченків з вулиці, наказуючи їм перебратися до притулку.

Якщо ті не підкоряються тричі протягом 90 днів, поліція може їх затримати або знищити їхні особисті речі.

Правий уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив, що новий закон спрямований на забезпечення належних умов життя для безхатченків, та передбачив для цього кошти у бюджеті.

Благодійні організації стверджують, що уряд не провів належний діалог з ними, перш ніж ухвалити суперечливе законодавство.

"Цей закон має за мету залякати безхатченків, щоб змусити їх утекти з вулиць. Тепер вони налякані і не знають, що робити. Ми не знаємо, що трапиться завтра", - сказав Габор Івани, керівник групи Oltalom, яка управляє притулками для безхатченків у Будапешті.

У понеділок вранці безхатченки почали зниками з підземних переходів у центральному Будапешті, де, як правило, їх чимало.