В ЄС вважають високим ризик Brexit без угоди

Ризик виходу Великої Британії зі складу Європейського союзу без підписання угоди високий, як ніколи раніше.

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у запрошенні на саміт у Брюсселі, адресованому лідерам 28-ми країн ЄС, передає Reuters.

"На сьогоднішній день це виявилося складніше, ніж деякі могли очікувати. Тим не менш, ми повинні залишатися з надією та рішучістю, оскільки є добра воля продовжувати ці переговори з обох сторін. Але в той же час з усією відповідальність ми повинні готуватися до сценарію без угоди, який більш імовірний, ніж будь-коли раніше", завив Туск.

Саміт має розпочатися 17 жовтня і основною його темою буде саме Brexit. У середу ввечері лідери 28 країн ЄС обговорять прогрес щодо переговорів, а пізніше решта лідерів без британського прем’єра Терези Мей вирішуватимуть, як продовжувати переговори.

В той же час Туск підкреслив, що підготовка до сценарію без угоди жодним чином не означає, що ЄС не прагне домовитися з Британією щодо умов виходу.

"Як хтось правильно сказав: "Це завжди здається неможливим, поки це не буде зроблено". Давайте не будемо здаватися", - зазначив він.