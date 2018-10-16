Від початку бойових дій на Донбасі через самогубства та вбивства загинули майже 900 військових, - Матіос

Від початку бойових дій на Донбасі через самогубства та навмисні вбивства загинули майже 900 військових. Про повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Проаналізувавши стан небойових безповоротних втрат за весь період бойових дій, тобто з 2014 по 2018 рік, ми зіткнулися з жахливою статистикою, яка змусила нас шукати у реаліях, які є, вихід, як не допустити цього. Майже 900 українських військових загинули внаслідок самогубств, а також навмисних вбивств. Це жахливі втрати, це майже 2 повноцінних батальйони ЗСУ", - розповів він.

Матіос наголошує, що основною причиною цього є посттравматичний синдром. За його словами, наразі Військова прокуратура планує перейняти досвід Ізраїлю, США, Канади та Великобританії, які стикалися з необхідністю припинення негативних наслідків цього синдрому.

Нагадаємо, 19 вересня президент України Петро Порошенко повідомив, що від початку бойових дій на Донбасі загинули 2911 українських військових.

Раніше в доповіді ООН повідомлялося, що від початку військових дій на сході України загинуло близько 3 тис. цивільних. В тому числі було враховано 298 цивільних осіб, загиблих внаслідок падіння MH17 в 2014 році.

18 березня стало відомо, що в Миколаєві у власній квартирі застрелився 29-річний керівник обласного аеропорту, льотчик Владислав Волошин. Поліція Миколаєва розглядає три основні версії самогубства військового льотчика. Одна з версій - це скоєння самогубства у зв'язку з примусом його до виконання протиправних дій (доведення до самогубства). Волошин був учасником бойових дій на Донбасі, його нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Він був пілотом штурмовика. У Росії його звинуватили у збитті малайзійського "Боїнга" рейсу МН17.