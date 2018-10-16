Військова прокуратура розпочала розслідування аварії Су-27

Військова прокуратура Центрального регіону розпочала розслідування падіння винищувача Су-27 у Вінницькій області.

Про це йдеться на сайті відомства.

"Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України, "Порушення правил польотів або підготовки до них". Проведення досудового розслідування доручено слідчим Управління національної поліції в Вінницькій області", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що близько 17:00 на території Вінницької області, неподалік селища Уланів Хмільницького району впав військовий винищувач Су-27УБ, бортовий номер 70, серійний - 96310424040.

"За попередніми даними, літак ВПС України піднявся у повітря з аеродрому у Старокостянтинові та для виконання учбово-бойового вильоту в рамках військових навчань "Чисте небо-2018".

На місці події працює група військових прокурорів на чолі з військовим прокурором Вінницького гарнізону Центрального регіону України.

Водночас прокуратура згадує інформацію, яку не підтвердило Міноборони - про наявність пілота-американця на борту.

"За даними Генерального штабу ЗСУ з місця трагедії, обоє пілотів, один з яких - офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули", - заявили у прокуратурі.

Однак через деякий час прес-служба прокуратури видалила інформацію про громадянство та приналежність пілотів.

Зазначимо, що сьогодні на сторіці Генштабу в Facebook спочатку з'явилася, а потім була видалена інформація про загибель американця в аварії винищувача Су-27.

Нагадаємо, що на Вінниччині військовий літак зазнав аварії.