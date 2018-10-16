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Гюнтер Грасс, німецький письменник, скульптор, художник, графік, лауреат Нобелівської премії з літератури

Влада Саудівської Аравії готує доповідь про зникнення журналіста Хашоггі

16 жовтня, 2018 - 09:43
Фото: AP

Влада Саудівської Аравії готується представити доповідь, в якоій, як очікується, буде визнаний факт вбивства журналіста Джамала Хашоггі в результаті допиту, який проводився "за непередбаченим сценарієм".

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на інформацію, отриману телеканалом CNN від двох неназваних джерел.

Одне з джерел попередило, що документ знаходиться в стадії підготовки і його зміст ще може змінитися. За словами другого джерела, в доповіді, цілком ймовірно, будуть міститися відомості про несанкціонований проведенні операції і надалі притягнення винних до відповідальності.

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