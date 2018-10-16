ВРУ не надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула

Верховна Рада відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності представника "Опозиційного блоку" Олексакндра Вілкула. "За" було лише 137 голосів народних депутатів, а для позитивного рішення треба було принаймні 226 голосів, передає "112 Україна".

Як повідомлялося раніше, у Генпрокуратурі хотіли перевірити законність дій нардепа Олександра Вілкула у двох випадках.

У першому випадку можливе порушення норм ст. 2 ст. 364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). За словами Юрія Луценка, у 2011 році, перебуваючи на посаді голови Дніпровської ОДА, Вілкул видав розпорядження про передачу 15 га та кількох менших ділянок в інтересах ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат" для розширення кар'єру. Стверджується, що землі перебували у колективній власності і не могли бути передані приватній компанії. За словами генпрокурора, це завдало збитків державі у сумі 486 тис. грн.

У другому випадку змінили призначення земель компанії "Артленд" з земель с/г призначення на інші комерційні потреби. Луценко стверджує, що Вілкул міг давати усні вказівки щодо такої заміни призначення земель, унаслідок чого держава недоотримала 5 млн 139 тис. грн.