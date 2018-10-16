Вибухи на Чернігівщині: провадження перекваліфікували як диверсію

Кримінальне провадження за фактом вибухів на 6-му арсеналі Міноборони в Чернігівській області, розпочате за ознаками недбальства, перекваліфікували як диверсію. Про це повідомили у Головній військовій прокуратурі України.

"Кримінальне провадження перекваліфікували на ст. 113 Кримінального кодексу України", – зазначили у Головній військовій прокуратурі.

Нагадаємо, за фактами вибухів військовою прокуратурою Центрального регіону України розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України, тобто "недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки".

Як відомо, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали понад 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.