ЄБРР має намір інвестувати в біоенергетику в Україні

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір профінансувати близько 10-15 проектів на загальну суму в €70-80 млн в рамках нової програми з біоенергетики.

Про це повідомив асоційований директор департаменту енергоефективності та зміни клімату ЄБРР Сергій Масліченко, передає агентство Інтерфакс-Україна.

"Розуміючи, що сонячна та вітрова енергетика розвиваються нормально, ми сконцентрували свою увагу, перш за все, на біоенергетиці. І тут ми говоримо не тільки про біоенергетичні станції, а про весь ланцюг - від поля до кінцевого споживача. Україна як аграрна країна має великі залишки виробництва, проте зараз вони залишаються на полях, і тому ми працюємо саме над таким проектом", - сказав він.

Програма фінансуватиметься спільно з Глобальним екологічним фондом і Фондом чистих технологій.

ЄБРР сподівається запустити нову програму вже в 2019 році. Для цього банк залучає донорське співфінансування - Global Environment Facility.

Масліченко зазначив, що частина проектів буде спрямована на вирішення логістичних проблем у сфері біоенергетики. Також увага приділятиметься проектам у сфері біомаси, біоетанолу другого покоління, біогазу, у тому числі біометану.

"Бачимо потенціал для того, щоб незабаром наші партнери в агросекторі могли підготуватися до таких проектів, а ми з часом допомогти їм грантовими коштами. Такі проекти більш складні, вони можуть зайняти два-три роки, але системна потужна робота вже почалася", - підкреслив він.