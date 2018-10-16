ЄС почне давати ЦАР "стратегічні поради" для протидії впливу РФ

Міністри закордонних справ ЄС доручили зовнішньополітичній службі блоку надавати "стратегічні поради" внутрішнім силам безпеки Центральноафриканської Республіки (ЦАР).

Про це пише EUobserver.

Нове "цивільне співробітництво" має стати основним елементом попередньої військової навчальної місії ЄС у постконфліктних країнах.

Цей крок ЄС зробив на тлі стурбованості, що Росія розширює свій вплив у регіоні після того, як у серпні Москва підписала з ЦАР угоду про торгівлю зброєю.

Франція надіслала 2000 військовослужбовців до своєї колишньої колонії 2013 року і почала передачу повноважень миротворцям ООН минулого року.