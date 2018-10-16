Євстратій Зоря: Московський патріархат спробує стати "вселенським"

Московський патріархат свідомо загострює конфлікт з Вселенським Патріархатом з метою зробити Росію "всеправославним координуючим центром".

Про це написав у Facebook речник УПЦ КП, архієпископ чернігівський і ніжинський Євстратій.

"Бачимо, що з 2016 року МП свідомо загострює конфлікт з Вселенським Патріархатом. Яка ж мета цього? На мою думку - мета є простою: самим посісти місце "першого патріархату". А для того, щоб цього досягти, потрібно це місце "очистити", - впевнений Зоря.

Він зазначає, що МП фактично ухопився за привід рішень Вселенського Патріархату щодо України як за можливість заявити, що місце всеправославного кординуючого центру - вакантне.

На підтвердження цієї думки речник УПЦ КП цитує слова головного дипломата МП митрополита Іларіона Алфєєва. Алфєєв наголошує, що Константинопольський патріархат "більш не є координуючим центром православного світу".

"Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью: у нас больше нет единого координирующего центра в Православной церкви, и мы должны это очень ясно сознавать. Константинопольский патриархат в качестве такового центра самоликвидировался", - сказав Іларион в эфірі російського Першого каналу.

Зоря вказує, що заявляючи про "самоліквідацію Константинопольського Патріархату", МП показує свою справжню мету - під приводом "захисту від агресії" (в мінському синодальному рішенні вжито слова "вторгнення на канонічну територію РПЦ") захопити місце першого Патріархату.

"Раніше я писав, що від 2016 року Москва прагне скликати свій "Всеправославний собор". І зараз ми побачимо спроби провести таке сепаратне зібрання, залучивши до нього ієрархів окремих Помісних Церков. Хоч я впевнений, що задум цей провалиться", - резюмував Зоря.