Політика - частина нашої реальності. Небезпека полягає в тому, що політика нерідко заявляє про себе як про єдину реальність.
Гюнтер Грасс, німецький письменник, скульптор, художник, графік, лауреат Нобелівської премії з літератури

За час бойових дій на Донбасі загинули 2896 українських воїнів, - Порошенко

16 жовтня, 2018 - 16:21
Фото Reuters

За час бойових дій на Донбасі загинули 2,8 тисяч українських військовослужбовців. Про це в ході візиту на Львівщину повідомив президент Петро Порошенко, передає "112 Україна".

"З одного боку, вся країна відзначала як національне свято (14 жовтня, - ред.), і не тільки в Києві, де було відкрито зусиллями ентузіастів, волонтерів на виконання доручення президента, зусиллями міністра оборони, начальника Генштабу новий меморіальний комплекс, де шанується кожен, на жаль, вже з 2896 героїв, які віддали своє життя за Україну, зупинивши російського агресора", - заявив Порошенко.

Відзначимо, за час російської агресії загинуло 27 працівників Служби безпеки України.

Раніше сьогодні головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що за час бойових дій на Донбасі від вбивств і самогубств загинуло майже 900 військових.

Більше новин

РФ перекидає до Азовського моря два сторожові кораблі
Від початку бойових дій на Донбасі через самогубства та вбивства загинули майже 900 військових, - Матіос
ОБСЄ оприлюднила список невідведеної техніки на території ОРДЛО
Могеріні: ЄС розглядає механізм введення санкцій за кібератаки
Отруєння Скрипалів: Журналісти дізналися нові подробиці про Мішкіна
День в ООС: На Донбасі загинув один український військовий

Новини партнерів

Loading...