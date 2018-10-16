За час бойових дій на Донбасі загинули 2896 українських воїнів, - Порошенко

За час бойових дій на Донбасі загинули 2,8 тисяч українських військовослужбовців. Про це в ході візиту на Львівщину повідомив президент Петро Порошенко, передає "112 Україна".

"З одного боку, вся країна відзначала як національне свято (14 жовтня, - ред.), і не тільки в Києві, де було відкрито зусиллями ентузіастів, волонтерів на виконання доручення президента, зусиллями міністра оборони, начальника Генштабу новий меморіальний комплекс, де шанується кожен, на жаль, вже з 2896 героїв, які віддали своє життя за Україну, зупинивши російського агресора", - заявив Порошенко.

Відзначимо, за час російської агресії загинуло 27 працівників Служби безпеки України.

Раніше сьогодні головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що за час бойових дій на Донбасі від вбивств і самогубств загинуло майже 900 військових.