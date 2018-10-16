За мотивами мультсеріалу "Том і Джеррі" з’явиться повнометражний фільм

Режисер Тім Сторі веде переговори з кіностудією Warner Bros. про зйомки повнометражного фільму за мотивами популярного мультсеріалу "Том і Джері".

Як повідомляє The Hollywood Reporter, в даний момент обговорюються умови співпраці, але більше про проект нічого не відомо.

Мультсеріал "Том і Джеррі" про кота і мишенятко був запущений аніматорами Уілльямом Ханною і Джозефом Барберою в 1940 роки.

Шоу є володарем семи премій "Оскар", у 1993 році вийшла повнометражна картина "Том і Джеррі: Фільм".