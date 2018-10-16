За мотивами мультсеріалу "Том і Джеррі" з’явиться повнометражний фільм

16 жовтня, 2018 - 22:51
Режисер Тім Сторі веде переговори з кіностудією Warner Bros. про зйомки повнометражного фільму за мотивами популярного мультсеріалу "Том і Джері".
Як повідомляє The Hollywood Reporter, в даний момент обговорюються умови співпраці, але більше про проект нічого не відомо.
Мультсеріал "Том і Джеррі" про кота і мишенятко був запущений аніматорами Уілльямом Ханною і Джозефом Барберою в 1940 роки.
Шоу є володарем семи премій "Оскар", у 1993 році вийшла повнометражна картина "Том і Джеррі: Фільм".