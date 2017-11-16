До кінця року можуть з'явитися позитивні зміни щодо визволення українських заручників, - Геращенко

Геращенко очікує позитивних новин щодо визволення заручників ще до Нового року. Таку заяву перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко зробила,спілкуючись із журналістами у кулуарах парламенту, повідомляє Укрінформ.

“Ми дуже сподіваємося, що до Нового року мають бути позитивні новини у питанні звільнення сотень тих, хто очікує своїх близьких”, - сказала перший віце-спікер.

Водночас Геращенко наголосила, що наразі треба бути обережними у коментарях, аби не нашкодити переговорному процесу, та нагадала, що ключ до визволення всіх заручників - у Кремлі.

Раніше Геращенко повідомляла, що бойовики ОРДЛО утримують у заручниках 157 осіб. Крім того, близько двох десятків громадян України перебувають в ув'язненні в Росії з політичних мотивів.