Генсек ООН закликав усі сторони у Зімбабве до стриманості

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав усі сторони у Зімбабве до стриманості. Про це сказав журналістам заступник офіційного представника генсека Фархан Хак, передає агентство Anadolu.

«Генсек ООН закликає до спокою, відмови від насильства і стриманості. Важливо врегулювати політичні розбіжності мирним шляхом і за допомогою діалогу відповідно до конституції країни», - сказав Хак.

Раніше представники армії Зімбабве заявили по державному телебаченню, що взяли під варту 93-річного президента країни Роберта Мугабе і його дружину.

За їх словами, почалася операція із затримання «злочинців» в оточенні Мугабе.

Далі стало відомо, що сили оборони Зімбабве посадили Мугабе під домашній арешт. Дружина Мугабе Грейс спішно залишила країну.

За інформацією місцевих ЗМІ, військові також затримали міністра національної безпеки Сейвіора Касукувере, міністра вищої освіти Джонатана Мойо і міністра фінансів Ігнатіуса Чомбо.

Нагадаємо, як повідомлялося, президент Зімбабве Роберт Мугабе перебуває під домашнім арештом.