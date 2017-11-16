Гімн Італії отримав статус офіційного

Твір "Il Canto degli Italiani" отримав статус офіційного гімну Італії. Рішення про зміну статусу ухвалив Комітет з конституційних справ сенату країни, повідомляє La Repubblica.

Фактично пісня Il Canto degli Italiani ("Пісня італійців", також відома як "Брати італійці"), текст якої був написаний у 1847 році Гоффредо Мамелі, була гімном Італії з 1946 року, однак офіційний статус отримала тільки зараз, передає Укрінформ.

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