ІДІЛ втратила 95% свого "халіфату", - США

Терористична група "Ісламської держава" втратила 95%транскордонного "халіфату", який вона оголосила три роки тому в Іраку та Сирії.

Про це заявив посол Вашингтона в міжнародній коаліції по боротьбі з ІДІЛ Бретт МакГурк, повідомляє ЄП з посиланням на AFP.

"З 2014 року, коли була створена наша коаліція, ІДІЛ втратила 95 відсотків території, яку вона колись контролювала в Іраку та Сирії", - сказав МакГурк .

У 2014 році ІДІЛ оголосила транскордонний "халіфат" в Іраку та Сирії на території, яка за розмірами приблизно дорівнювала Великій Британії.

В останні місяці коаліція під керівництвом США, а також сирійські урядові сили, підтримувані РФ, провели низку наступів, в результаті яких ІДІЛ втратила більшість території.

"Більше 7,5 мільйонів людей тепер були звільнені від ІДІЛ", - сказав МакГурк, додавши, що зараз фінансування групи знаходиться на найнижчому рівні, ніж коли-небудь.

У липні ІДІЛ втратила контроль над іракським містом Мосул – своєю фактичною "столицею" в Іраку. Від ісламістів також було звільнено місто Ракку – де-факто "столицю" бойовиків у Сирії.