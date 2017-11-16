Картина Леонардо да Вінчі стала найдорожчим товаром мистецтва, проданим будь-коли на аукціоні

Картину італійського художника Леонардо да Вінчі «Спаситель світу» продали за $450 млн. Роботу придбав анонімний покупець. Торги пройшли в аукціонному домі «Christie» у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

Картина, створена у 15 столітті, була первинно оцінена у 100 млн дол, однак на продаж виставлена за 75 млн. Заявку на неї подали щонайменше 45 охочих, однак їх кількість врешті зменшилася лише до двох із підняттям ставки. Фінальний удар аукціонним молотком прозвучав після ціни у 400 млн дол, однак разом із винагородою аукціонного дому, переможцю доведеться заплатити більше 450 млн дол.

Таким чином, ця картина стала найдорожчим товаром мистецтва, проданим будь-коли на аукціоні. На продаж її виставив російський мільярдер Дмитро Риболовлєв.

Додамо, що усього в світі існує менше 20 картин авторства да Вінчі і лише кілька з них знаходяться у приватних руках.