Конкурсна комісія обрала директора Держбюро розслідувань

Конкурсна комісія обрала кандидатуру Романа Труби на посаду директора Державного бюро розслідувань.

Таке рішення підтримали 9 із 19 членів комісії, передає Укрінформ.

Решта кандидатів не набрали більше чотирьох голосів.

Роман Труба з 1997 року працював у Львівській прокуратурі. Очолював управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ при генпрокурорі Віталії Яремі. Після відставки Яреми Труба був понижений на посаді і незабаром залишив ГПУ. На початку 2017 року він очолював департамент в юридичній компанії "Сектор права".

Державне бюро розслідувань - це правоохоронний орган, який буде розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями - за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро. ДБР остаточно перебере на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Директор ДБР призначається на посаду Президентом за поданням Прем'єр-міністра відповідно до подання конкурсної комісії.

5 грудня 2016 року конкурсна комісія визначила 19 кандидатів, які будуть допущені до заключного етапу конкурсу.