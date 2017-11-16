Країни ЄС погодились прийняти 34 тисячі біженців за два роки, - Аврамопулос

Держави-члени Європейського Союзу зобов'язались розмістити у себе 34 тисячі біженців з країн Африки та Близького Сходу впродовж наступних двох років.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос, повідомляє DW.

У рамках дворічного плану, озвученого Єврокомісією наприкінці вересня цього року, в країнах ЄС має бути розподілено щонайменше 50 тисяч біженців.

Проте на даний час лише 16 з 28-ми держав ЄС запропонували прихистити біженців.

"Ми виходимо з кризи поступово, і зараз ми справляємось з міграцією у дусі партнерства та спільної відповідальності, всередині та за межами ЄС", - сказав Аврамопулос.

Нагадаємо, що Туреччина затримала 547 біженців, які намагалися втекти до ЄС.