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Мілтон Фрідман, американський економіст, лауреат Нобелівської премії

Люксембург не бачить підстав для скасування санкцій проти РФ

16 листопада, 2017 - 21:47
Фото прес-служби МЗС України

Санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації не знімуть до тих пір, поки не буде виконано мінські домовленості.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн під час зустрічі з главою українського МЗС Павлом Клімкіним, повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.

Ассельборн додав, що уряд Люксембургу підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Він також нагадав про свій візит до України в березні 2017 року, де під час відвідування Широкиного він переконався в тому, що ситуація на Донбасі є не замороженим конфліктом, а гарячою війною.

Також сторони обговорили сучасний стан двосторонніх відносин між Україною та Люксембургом, визначили перспективні напрямки практичного співробітництва, зокрема у сфері вантажних авіаперевезень, телекомунікацій та освіти.

Крім цього, Люксембург позитивно оцінив імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС і запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.

Джерело: День
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