Мей планує запропонувати Брюсселю $26 млрд до початку переговорів щодо торгівлі після Brexit

В перший тиждень грудня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей готується запропонувати Брюсселю до 20 мільярдів фунтів стерлінгів. Це близько $26 млрд. Ця сума стане стартом переговорів щодо торгівлі після Brexit, повідомляє газета The Sun.

"Ці гроші додадуться до 18 мільярдів фунтів стерлінгів, які прем'єр-міністр заявила, що заплатить за забезпечення перехідної угоди під час свого виступу у Флоренції у вересні", - йдеться у повідомленні.

Відповідальні за Brexit у Британії сподіваються, що це означатиме, що переговори стосовно майбутніх відносин із Великою Британією нарешті отримають зелене світло, коли всі лідери ЄС зустрінуться 14 грудня, передає "Укрінформ".

Як зазначається, під час цієї зустрічі лідери вирішать, чи було досягнуто "достатнього прогресу" для переходу до торговельних переговорів, що стало основним каменем спотикання за шість місяців переговорів.

Однак, повідомляється, що Мей не вказуватиме точну цифру в своїй пропозиції, але замість цього дасть Брюсселю чіткі вказівки щодо того, які зобов'язання Велика Британія візьме на себе перед тим, як покинути блок.

Головний переговірник ЄС Мішель Барньє на минулому тижні дав Британії 14-денний термін, щоб країна визначилися із сумою компенсації, яку готова заплатити за вихід із блоку. Але міністри та депутати тепер очікують, що Даунінг-стріт просто проігнорує цей примусовий термін і замість цього викладе плани на початку наступного місяця.

Так, окреслення планів платежів на початку грудня дасть Брюсселю час розглянути пропозицію і поширити їх план на інші 27 держав ЄС перед наступним засіданням Ради ЄС 14 грудня.

Напередодні президент Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що Велика Британія має заплатити за вихід з ЄС 60 млрд євро.