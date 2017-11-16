Мінгареллі назвав 3 умови для підтримки реформи держуправління в Україні

Щоб отримати всебічну підтримку ЄС реформи державного управління, Україна має виконати три умови. Про це на відкритті міжнародної конференції «Реформа державного управління: здійснення оцінки стану справ, досягнення та виклики» заявив голова представництва ЄС в України Х'юг Мінгареллі, повідомляє Укрінформ.

«Ми знаємо з нашого власного досвіду країн ЄС, що тільки реформа державного управління може зробити перехідний період у реформуванні країни успішним. Для цього треба виконати три речі», - сказав Мінгареллі.

За його словами, по-перше, треба влити у державні структури "свіжу кров", і це в Україні вже робиться завдяки пілотному проекту в 10 міністерствах і двох держагентствах. Мінгареллі зазначив, що у цих держорганах передбачено 200 посад для реформаторів, і дуже важливо, щоб на них людей набирали, виходячи з їхніх особистих якостей.

«Будь ласка, забезпечте такий набір, щоб на ці 200 посад люди були призначені за свої особисті якості. Це дуже важливо», - наголосив голова представництва ЄС.

Друга умова, за словами Мінгареллі, - реструктуризувати міністерства таким чином, щоб їхня структура і функції були адаптовані до вимог ринкової економіки.

І третя - сталість. Для цього, за словами Мінгареллі, треба передбачити у держбюджеті необхідні ресурси для підтримки реформи держуправління.

«Якщо будуть виконані ці умови, тоді ви можете бути впевнені, що ми і надалі будемо вас підтримувати, тому що це не тільки у ваших інтересах, а ще й у інтересах ЄС - забезпечити таку ситуацію, аби реформа держуправління була проведена успішно. Будь ласка, будьте віддані політично і фінансово цим питанням, а ми зі свого боку намагатимемося мобілізувати всі ресурси на вашу підтримку», - підкреслив Мінгареллі.