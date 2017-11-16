В 12 селищах повіту Сільван провінції Діярбакир, що на південному сході Туреччини, ввели комендантську годину. Про це з посиланням на джерело в МВС повідомляє агентство Dogan.

Комендантська година введена в рамках проведення контртерористичної операції в регіоні, передає УНН.

"Комендантська година вводиться з 16 листопада, 06:00 за місцевим часом, з метою забезпечення правопорядку і безпеки громадян. За наявними даними, в регіоні ховаються члени РПК (Робоча партія Курдистану - ред.). Про закінчення вимушеного режиму, буде оголошено пізніше", - повідомило джерело.