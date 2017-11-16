На Волині в автокатастрофі загинув голова Шацької об’єднаної територіальної громади

Учора увечері в автомобільній аварії біля селища Голоби Ковельського району загинув голова Шацької об’єднаної територіальної громади Сергій Віннічук. В катастрофі загинула ще екс-депутат Шацької селищної ради Любов Маригода, а водій та ще одна пасажирка – у важкому стані в лікарні. Автомобіль в’їхав у лісовоз... Сергія Віннічука тільки нещодавно вдруге обрали головою Шацької ОТГ, загалом він керував шацькою громадою з жовтня 2015 року, і за цей час зробив багато того, що не робилося тут десятиліттями. Газета «День» 17 червня цього року друкувала коментар Сергія Віннічука щодо змін у Шацьку.

Він прагнув «зробити Європу на березі Світязя», облаштувати тут курорт державного значення і багато вже зробив заради цього. Аби залучати кошти інвесторів із Євросоюзу (чим активно користується сусідня Польща, в якій Шацьк має міста-партнерів), у Шацькій селищній раді ввели посаду менеджера з написання проектів, найнявши фахівця із Луцька. За прикладом партнерів-поляків Сергій Віннічук планував облаштувати також велодоріжку навколо Світязя. Серед його ідей і благоустрій скверу в Шацьку, реконструкцію якого вже розпочали. З лавицями, квітниками, Wi-Fi зоною, оновленим пам’ятником Тарасові. Він планував провести і фестиваль світязького пончика, а у будні ремонтував дороги, школи, дитсадки, будинки культури... Шацька ОТГ приєднала 11 населених пунктів. Поховають Сергія Віннічука завтра у його рідному селі Піща Шацького району.

Наталія МАЛІМОН, "День", Луцьк