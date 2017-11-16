НБУ хоче відмовитися від карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок

Національний банк України має намір відмовитися від карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 коп., повідомляє прес-служба регулятора.

Як зазначає НБУ, монети дрібних номіналів припинили грати істотну роль у розрахунках за товари і послуги, а вартість їхнього виготовлення перевищує номінальну вартість. Крім того, такі монети майже не повертаються з обігу до банківської системи.

Згідно з інформацією, на цей момент в обігу перебувають 12,9 млрд штук монет: 1 коп. - 2,4 млрд штук, 2 коп. - 1,4 млрд штук, 5 коп. - 1,9 млрд штук, 10 коп. - 3,8 млрд штук, 25 коп. - 1,7 млрд штук, 50 коп. - 1,2 млрд штук і 1 грн - 0,5 млрд штук.

У зв'язку з цим Нацбанк підготував проект постанови "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів". Він передбачає відмову від карбування монет номіналами 1, 2, 5 коп. через те, що вони перестали відігравати істотну роль у розрахунках, а також монет номіналом 25 коп., оскільки за відсутності монет номіналами 1, 2 і 5 коп. 25 коп. не будуть розмінюватися 10 коп.

При цьому планується, що всі зазначені монети і надалі залишатимуться в обігу, але готівковий обіг не буде поповнюватися новими монетами.

Водночас 1, 2, 5 і 25 коп. будуть продовжувати виконувати функцію засобу платежу (грошова одиниця України - гривня - і надалі буде дорівнювати 100 коп.).

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