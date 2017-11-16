НБУ збирається оновити дизайн гривень

Національний банк планує удосконалити дизайн усього ряду банкнот і монет національної грошової одиниці України гривні.

Про це повідомляє УНІАН.

"Ви знаєте, що ми нещодавно почали заміну банкнот великих номіналів: 100 гривень зразка 2014 року і 500 гривень зразка 2015 року. Безперечно, ми працюємо над оновленням дизайну усього ряду", - розповів директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

Представник НБУ не озвучив конкретних планів щодо випуску банкнот нового зразка чи нового номіналу.

"Щойно правління Національного банку ухвалить рішення про введення в обіг банкноти вищого номіналу, про це буде повідомлено заздалегідь", - додав він.

Національний банк випустив в обіг нові банкноти номіналом 100 грн зразка 2014 року з 9 березня 2015 року, нові банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року - з 11 квітня 2016 року.

Раніше у Нацбанку прокоментували інформацію про введення купюри номіналом 1000 грн.