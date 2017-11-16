Не можна допустити замороження конфлікту на Донбасі, - міністр оборони Фінляндії

Конфлікт на сході України не повинен стати замороженим, для цього необхідно докласти зусиль. Про це міністр оборони Фінляндії Юссі Нііністьо заявив у Ванкувері під час зустрічі зі своїм українським колегою Степаном Полтораком на Міжнародній конференції ООН з питань миротворчості, передає прес-служба українського оборонного відомства.

Полторак розповів про про ситуацію на сході України та принципи, на основі яких буде результативним застосування миротворчої місії.

Фінський колега запевнив українського міністра у готовності до співпраці.

"Ми маємо робити усе необхідне, щоб не дати заморозити конфлікт у цьому регіоні. Можливим варіантом дотримання миру є мінські угоди, яких мають дотримуватися усі сторони конфлікту та утримуватися від агресії щодо мирного населення. В свою чергу, ми готові до співпраці з Україною, обміну досвідом, і детально обговоримо ці питання під час візиту до Хельсінкі на початку наступного року", – сказав Нііністьо.

Нагадаємо, вчора у Білорусі заявили про готовність виділити миротворчий контингент на Донбас.