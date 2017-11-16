Перший український телекомунікаційний супутник "Либідь" планують запустити у 2018 році, - ДКАУ

Виготовлений в Україні телекомунікаційний супутник «Либідь» планували запустити ще в 2012 році, однак дату запуску неодноразово зміщували. Тепер у Державному космічному агентстві України (ДКАУ) планують мати власний супутник зв’язку на орбіті у другій половині 2018 року, пише Tehnot.

Як заявив глава ДКАУ Павло Дегтяренко, його відомство отримало підтримку Кабінету міністрів у частині забезпечення належного фінансування для завершення проекту.

Довгий час критичні питання з реалізації проекту не вирішували. Це призвело до накопичення комплексу проблем, які зараз становлять досить серйозний виклик і з якими агентство має впоратися.

"Розраховуємо, що заплановані кроки дозволять виконати весь комплекс робіт, необхідний для того, щоб Україна нарешті отримала власний супутник зв’язку на орбіті у другій половині 2018 року", - заявили в ДКАУ.