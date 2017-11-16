Посли країн G7 закликали оновити в Україні склад ЦВК

Посли країн "Великої сімки" в Україні закликали до оновлення в 2017 році складу Центральної виборчої комісії шляхом призначення членів ЦВК на 13 посад, термін перебування на яких вичерпано. Про це йдеться у заяві послів країн G7, оприлюдненій на сайті посольства Італії в Києві.

"Це дозволить створити політично збалансовану виборчу комісію з потужними довготривалими повноваженнями, працювати за підтримки осучасненого механізму організації виборчого процесу. Впевнені, що виборчі реформи, що здійснюються з дотриманням відповідних міжнародних зобов'язань і стандартів, є ключовою запорукою повноцінної реалізації потенціалу України", - йдеться в заяві.

У заяві також привітали ухвалення Верховною Радою в першому читанні проекту Виборчого кодексу.

Відзначається, що настав час для проведення виборчої реформи, щоб забезпечити, принаймні, рік впровадження перед виборами 2019 року.

"До другого читання ще залишається простір для прозорого, всеосяжного і консультативного процесу, який повинен забезпечити подальше зміцнення демократичного представництва, в тому числі - через дієві санкції за порушення норм виборчого законодавства та неналежне використання державних ресурсів, з метою розширення політичної участі та представництва уразливих спільнот меншин, в тому числі жінок і внутрішньо переміщених осіб, а також для того, щоб прискорити реформу політичного фінансування", - йдеться в заяві.

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