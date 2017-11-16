Позиція України щодо миротворців на Донбасі має підтримку в світі, - Полторак

Після участі у Миротворчій конференції ООН міністр оборони України Степан Полторак заявив, що міжнародна спільнота висловлює рішучу підтримку пропозиції України стосовно розгортання на Донбасі миротворчої місії ООН.

«Під час кожної зустрічі з іноземними міністрами оборони я говорив про нашу позицію щодо розгортання на сході України миротворчої місії. Усі без винятку країни підтримали нашу позицію, у тому числі й Канада», - сказав Полторак в інтерв’ю “Укрінформу”.

Однак він підкреслив, що мова поки не йде про конкретні терміни або мандат майбутньої місії. «Вести розмову про те, хто очолить її, виступить організатором чи братиме участь поки зарано. Нині треба ухвалити принципове рішення щодо розгортання цієї місії», - зазначив міністр.

Полторак підкреслив, що «йдеться саме про пропозицію України, яка суттєво відрізняється від російської». «Наша позиція щодо розміщення миротворчої місії на Донбасі має величезну підтримку від колег у всьому світі», - підсумував він.